«Это немного душераздирающе»: Шарлиз Терон недовольна отстранением от роли в новом «Безумном Максе»

Шарлиз Терон не может смириться с мыслью, что она не будет сниматься в продолжении фильма «Безумный Макс». Напомним, уже официально известно, что ее роль Фуриосы отдадут другой актрисе, помоложе. Как сообщила звезда журналистам издания The Hollywood Reporter, подобную новость было весьма трудно принять.

«Да, это немного душераздирающе, конечно. Я действительно люблю эту героиню, и я так благодарна, что у меня была небольшая роль в ее создании. Она навсегда останется той, о ком я думаю и с любовью размышляю», — заявила Терон.

Новость об отсутствии Терон в анонсированном приквеле была подтверждена режиссером Джорджем Миллером во время одного из интервью.

«Долгое время я думал, что мы могли бы просто использовать компьютерную графику на Шарлиз, но я не думаю, что из этого что-то выйдет» — заявил Миллер.

Отметим, что фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» остается фаворитом многих фанатов и считается одним из величайших экшен-фильмов всех времен, выиграв шесть премий «Оскар» в 2016 году.