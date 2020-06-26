«Его драки просто смешны»: Шарлиз Терон посмеялась над Стивеном Сигалом

По мнению актрисы, у звезды единоборств слишком много лишнего веса.

Шарлиз Терон решила высмеять своего коллегу Стивена Сигала за лишний вес. Причем актриса не только не собирается извиняться, но и в целом считает, что у нее есть полное право говорить все, что вздумается.

Все началось во время подготовки Терон к роли в новом фильме. Актриса просматривала видеоролики на YouTube и случайно наткнулась на тренировку Сигала по айкидо. Как призналась журналистам Шарлиз, увиденное ее, мягко говоря, несильно впечатлило.

«Я могу не опасаясь говорить про Стивена что угодно, так как ранее сразу несколько женщин обвиняли его в изнасилованиях. У Сигала явно лишний вес, а сражаться ему удается с большим трудом. Его драки просто смешны», — заявила Терон, пишет Daily Mail,

Напомним, два года назад актриса Регина Симонс публично заявила о том, что Сигал ее изнасиловал в далеком 1993 году. Позже ее поддержали сразу три женщины.