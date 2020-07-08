«Шепелев снял со счета Жанны около 3 млн рублей»: отец Фриске хочет разобраться с американской квартирой дочери

8 июля известной российской певице Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Но 5 лет назад жизнь молодой и красивой женщины унес рак головного мозга.

По словам отца артистки Владимира Фриске, в день рождения Жанны ее родные и друзья (в их числе и Ольга Орлова) соберутся вместе, посетят кладбище, вспомнят жизнелюбивую артистку добрым словом.

При этом Владимир Фриске признается, что боль от потери не уходит, а становится только сильнее.

больше по теме Дмитрий Шепелев проигнорировал в Instagram пятилетие со дня смерти Жанны Фриске Телеведущий не появляется в социальных сетях с 22 мая.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что он до сих пор не видится с внуком Платоном, которому в этом году уже исполнилось семь лет. По словам Владимира Фриске, этим встречам препятствует Дмитрий Шепелев – гражданский муж Жанны.

— В одном из своих интервью вы рассказывали, что после ухода Жанны из жизни была продана ее американская квартира за 470. 000 долларов (33,5 млн рублей).

Вся сумма от ее продажи по наследству была разделена между вами с вашей женой и Платоном, но вы отказались от своей доли в пользу внука. И Платон сможет распорядиться этими деньгами по своему усмотрению по достижении 18 лет.

Однако вы считаете, что Дмитрий Шепелев, являющийся опекуном сына и распоряжающийся его счетом, тратит слишком большие суммы…И сейчас вы очень беспокоитесь о Платоне…

— За прошлый год Шепелев снял с этого счета около 43 000 долларов (более 3 млн рублей). Адвокатам Дмитрий Шепелев платит хорошие деньги, он отдал им около 9 000 у.е. (659 тысяч рублей).

В прошлом году он написал, что ребенок идет в школу и снял еще 20. 000 долларов (1,5 млн рублей) якобы на подготовку Платона к учебе.

Сейчас я хочу поехать в Америку, разобраться с этим вопросом. Мне хочется, чтобы у Платона оставались деньги, когда он вырастет. А пока получается, что Дмитрий Шепелев вовсю их тратит. И эти траты очень завышены.

— А вы, кстати, читали книгу Дмитрия Шепелева о Жанне? И что думаете о ней?

— Мне присылали выдержки из его книги… Когда она жила на лекарствах и располнела, Шепелев называл ее бурдюком, о чем также можно прочесть в этом издании.

Последнее время Жанна не хотела с ним видеться. И даже когда уже не могла говорить, то обычно злилась, что он пришел.

Жанна очень любила маму и папу. А Шепелев говорил окружающим, что все наоборот. Не проходило ни одного дня, чтобы Жанна не вспомнила родителей и не позвонила бы.

Если дочка не позвонит два дня, у папы начиналась истерика. И тогда Жанна говорила: «Папочка, извини, пожалуйста». А маму так она вообще любила неземной любовью.

— Я знаю, что на прилавках должна была появиться еще одна книга о Жанне Геннадия Куркина…

— Мы не хотели, чтобы она выходила. Потому что там было многое неправильно, например, перепутаны даты. И мы отказались от публикации этого издания.

Сейчас книгу пишет подруга Жанны – Екатерина Цветова (Штерн). Недавно она выпустила на Западе крутой бестселлер, который хорошо был раскуплен во многих странах.

Скоро Катя приедет из Канады и будет обсуждать с нами некоторые позиции по книге о Жанне. Дочка брала Екатерину на многие гастроли и концерты. Она многое знает и про Шепелева.

— Как сейчас работает фонд им. Жанны Фриске «Я рядом»?

— Сейчас к фонду присоединились известные организации. Наши филиалы существуют в пяти городах. Так что все работает нормально. Они лечат людей, помогают детям и взрослым, и каждый месяц присылают мне выписки со счетов.

Например, сейчас одного маленького мальчика послали лечиться за границу. Также представители нашей организации помогают еще одной женщине. Мне многие звонят по поводу фонда, и я отправляю их к своему директору.

— А как пандемия отразилась на деятельности фонда?

— Сейчас стало очень тяжело. Но ребята мне все объяснили. Так что все помаленьку. Они люди шустрые и молодые. Я тоже собираюсь подключиться. Осенью уже начнутся концерты.

— Прошло уже пять лет со дня ухода Жанны. Ваша боль притупилась?

— Мне кажется, что она становится еще больше. Чем больше я не вижу Жанну, тем больше тоскую по ней. И внука нет рядом… Тоска и боль.

Жанна мне снится часто. И чем дальше, тем больше я вижу сны. Во снах она веселая. Иногда Жанна мне снится совсем маленькая.

Раньше я этого еще не осознавал, а теперь все больше стал понимать, что моя дочь умерла. Но я до сих пор пытаюсь это осознать. И кажется, что Жанна говорит мне: «Да нет, папа, я не умирала. Я просто была в больнице».