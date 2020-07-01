«Все знают, как я люблю меняться»: Наталья Фриске сменила прическу и предстала с афрокудрями

Как отметила сестра Жанны Фриске, она никак не может отрастить длинные волосы.

Сестра скончавшейся пять лет назад певицы Жанны Фриске, Наталья, в Instagram удивила своих подписчиков новой прической. Девушка предстала перед пользователями с афрокудрями.

«Все знают, как я люблю меняться. И от этого и проблема, что никак не могу отрастить длинные волосы. А тут я наткнулась на идею афрокудрей». Наталья Фриске

В комментариях пользователи отметили, что Наталье Фриске новая прическа очень даже к лицу. «Наташа. Вам очень идет. Вы такая яркая и эффектная. И эта прическа подчеркивает природную яркость», «Наталья, вам очень идет прическа! Просто огонь», «Наталия, какие восхитительные пружинки-кудряшки! Вам очень идет».

Напомним, что Наталья Фриске уже несколько лет лишена возможности видеться со своим племянником Платоном Шепелевым, сыном Жанны. Телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет родственникам своей покойной гражданской жены видеться с мальчиком. Как отмечала в беседах с журналистами Наталья Фриске, она все-таки верит, что когда-нибудь Шепелев все же одумается и разрешит ей и ее родителям навещать Платона.