Капитан Америка не смог: Крис Эванс вспомнил, как трижды провалил собеседование на важную роль

Актер Крис Эванс в данный момент звезда Голилвуда и желанный гость для любого фильма, а все благодаря компании Marvel и роли Капитана Америки в экранизациях комиксов. Однако даже Эванс должен был с чего-то начинать свою карьеру.

Актер поделился интересной историей с журналистами издания Backstage. Как выяснилось, Крис хотел попасть в каст фильма «Типа крутой охранник», вышедший в 2009 году. Но не судьба: он трижды провалил прослушивание.

Как объяснил артист журналистам, он вошел в комнату, в которой сидел Сет Роган, а также режиссер и продюсер фильма. Эванс начал читать роль, но произнес пару фраз, после чего вспотел и покраснел, в конце просто попросив перерыв.

Актер пришел в себя, сделал вторую попытку но приступ паники вернулся! Даже тогда киноделы дали Эвансу шанс и попросили прийти через пару дней, что он и сделал, но лишь для того, чтобы вновь провалить прослушивание. Заветную роль он в результате так и не получил.