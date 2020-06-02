«Лучше оставить все как есть»: Крис Эванс не будет возвращаться к роли Капитана Америки

Актер объяснил, почему эта роль для него навсегда в прошлом.

Во время беседы с журналистами издания Independent актер Крис Эванс заявил, что зрители вряд ли еще раз увидят его в традиционном костюме Капитана Америки. Хотя слухи о возвращении артиста к известной роли ходят уже давно, судя по последним данным, они очень далеки от правды.

«Это был отличный опыт, который закончился на хорошем моменте. Лучше оставить все как есть», — объяснил Эванс во время интервью.

Уход Капитана Америки обязательно как-то обыграют создатели проекта «Сокол и Зимний Солдат». Напомним, в конце фильма «Мстители: Финал» персонаж Эванса отдал свой щит именно Соколу, так что формально он теперь Капитан Америка.

Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили полностью согласны с мнением актера по поводу возвращения, ведь если супергерой все же вновь появится в фильмах Marvel, это буквально обесценит всю его историю.