«Ловите мою любовь»: Бордовских напомнила свой дерзкий мини-наряд с 50-летнего юбилея

Телеведущая, кандидат в мастера спорта по баскетболу Юлия Бордовских 5 июля отмечает свое 51-летие. Звезда вспомнила, как выглядела год назад – она опубликовала архивное фото, на котором блистает в экстремальном мини, демонстрируя идеальные ноги. Юбилей звезда отмечала с большим размахом в Юрмале.

«За год многое изменилось. Неизменно одно — мое настроение и абсолютная любовь к жизни!, — подписала фото Бордовских и добавила: «Happy bday to me! Ловите мою любовь».

А вот внешне Бордовских совсем не изменилась. Все та же подтянутая спортивная фигура, которой блондинка похвасталась, надев бикини и позируя в бассейне, неизменно выдает в ней поклонницу здорового питания. Напомним, в прошлом Юлия Бордовских была ведущей различных программ, посвященных миру спорта.

В настоящее время экс-телезвезда проживает в Майами и пропагандирует здоровый образ жизни.