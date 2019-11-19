Юлия Бордовских вышла в свет с двадцатилетней красавицей-дочкой

Телеведущая Юлия Бордовских в обществе своей двадцатилетней дочери появилась на ежегодном балу дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены являют публике своих юных наследниц.

Надо отметить, что дочь телеведущей выросла настоящей красавицей. При этом она очень сильно похожа на свою звёздную маму. К Марии было приковано повышенное внимание со стороны журналистов. Девушка охотно общалась с гостями праздника. Она рассказала много интересных фактов о себе.

Поддержать Марию на мероприятии пришли ее самые близкие родственники. Родители, бабушка с дедушкой, а также друзья. Она рассказала, что основное время проводит в американском Нью-Йорке. В столице России девушка редкий гость. «Пока не решила, где хотелось бы осесть – в России, Америке или Европе. Но профессия у меня точно будет творческая: хочу быть либо писателем – уже сейчас пишу сценарии и книги, либо фотографом», — заявила Мария, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что дочь родилась у Юлии Бордовских от брака с банкиром Иваном Броновым. С ним телеведущая рассталась много лет назад. С 2006 по 2018 год Юлия Бордовских жила с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. В прошлом году они развелись. От второго брака у Юлии Бордовских есть сын Федор. Ему сейчас 11 лет.