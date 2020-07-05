«Бесподобная красота»: Навка показала старинные иконы музея Кирилло-Белозерского монастыря

45-летняя Татьяна Навка вместе с 5-летней дочкой Надей отправились в путешествие по российским просторам. Частично их маршрут пролегает по воде, частично – по земле. Олимпийская чемпионка уже посетила старинный Углич в Ярославской области, а теперь путешествует по Вологодской области. Накануне туристы побывали в Кирилло-Белозерском монастыре, от которого у спортсменки захватило дух.

Кроме того, путешественники побывали в музее монастыря, где экспонируются старинные православные иконы.

«Восхищает, что со временем, они уцелели (с 15 века!), не потеряли свой цвет и до сих пор радуют нас! Кстати, практически весь иконостас Успенского собора сохранился практически полностью, сейчас находится в музее», — поражается Навка.

Вместе с Навкой путешествуют виртуально и ее подписчики. Они ловят каждую публикацию любимицы и благодарят ее за то, что она делится такой красотой с ними в Instagram.

«Танечка! Спасибо!!!! Очень хочется побывать там!», «Бесподобная красота городов русских. Спасибо за прекрасный пост», «Огромное спасибо за онлайн экскурсию», «Даже трудно найти слова, чтобы выразить восхищение! Сколько красоты, глубины в этих иконах, искусство, которым можно гордиться!», «Бесподобная красота», «Очень интересно!», — пишут комментаторы.