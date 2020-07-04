«Место, где ощущаешь духовную силу»: Навка нарядила дочь в брендовую толстовку для экскурсии по монастырю

Татьяна Навка нарядила дочь в брендовый костюм для экскурсии по монастырю. Второй день олимпийская чемпионка вместе с маленькой дочерью Надеждой проводят в Вологодской области: ранее спортсменка с наследницей посетили Углич, а позже перебрались в Кириллов, где заглянули на территорию Кирилло-Белозерского монастыря. Навка призналась, что открывшиеся виды буквально вдохновили ее.

«Место, где ощущаешь всю духовную силу севера — Кирилло-Белозерский монастырь! Это просто потрясающей красоты, истории, духа и энергии древняя земля, которая не оставила нас равнодушными! Поэтому искренне рекомендую к посещению!», — описала она свои чувства.

Чтобы маленькой Наде было удобно перемещаться по территории храма, Татьяна надела на дочь брендовую розовую толстовку и штаны с резинкой снизу в тон. Для полного комфорта начинающей фигуристке не хватило лишь головного убора с козырьком, чтобы скрыться от палящего солнца.

Выбор места для экскурсии оценили подписчики в комментариях. «Как важно, чтобы дети с юного возраста прониклись величием русской земли, русской истории и русского духа!», «Насколько могущественно – впечатляет!», «Архитектура просто бесподобна», «Благодать!», — высказались они.