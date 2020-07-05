«Ух, горячая девушка»: Летучая засветила пышную грудь в коротком топе без лифчика

Многие с трудом верят, что хрупкой девушке Елене Летучей уже 41 год. Телеведущая не только обладает грациозной фигурой и подтянутыми формами, но и юношеским задором. Подтверждение тому – озорное фото, которое опубликовала блондинка в личном блоге.

«На этом фото все прекрасно», — игриво подписала она кадр.

Для эффектного снимка звезда не постеснялась примерить коротенький облегающий топ без нижнего белья. Его эффектное декольте демонстрировало пышные прелести Елены во всей красе.

«Ух, горячая девушка», «В глаза смотреть невозможно. Какого они у вас цвета?», «Чем старше, тем глубже декольте», «Огонь! Невероятная!» — прокомментировали пост Летучей фолловеры.

Ранее мы писали о Светлане Лободе, которая тоже «забыла» надеть бюстгальтер под облегающий топ-бра.