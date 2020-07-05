«Абсолютно одинаковые!»: Петров впервые показал свою родную сестру

Звезда «Текста» запечатлелся со своей родственницей, которая на 6 лет старше него.

Знаменитый актер Александр Петров в свой 31 год – настоящая знаменитость. Он прославился после съемок в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Лед», но настоящее признание и любовь миллионов поклонников пришли к нему благодаря драме «Текст». Именно эта картина по итогам 2019 года признана разными премиями лучшим фильмом года в России, а Петров получил «Золотого орла» как лучший актер.

Но мало кто знает о том, что Петров в семье – младший из детей. У него есть родная сестра Екатерина, которая на 6 лет старше брата. Актер впервые показал родственницу поклонникам. Он поделился совместным фото в Instagram.

«Катя. Сестра. Одна кровь течет в двоих людях. Удивительно» — подписал Петров.

Подписчики поспешили заметить, как сильно похожи брат с сестрой. Но больше всего всех поразил взгляд родственников.

«Глаза!!!! Абсолютно одинаковые!! Чистые, светлые-одна кровь, это видно!!», «Глаза одинаковые», «Какие красивые, особенно глаза похожи)», «Очень похожи»,

«Как же глаза у вас похожи», «Одинаковые!!! Идеально», «Красивые оба», «Одно лицо» — пишут люди.