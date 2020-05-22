«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Драма не о фигурном катании»: режиссер «Льда» ответил на критику Тарасовой

Знаменитая наставница фигуристов жестко прошлась по сиквелу картины.

«Драма не о фигурном катании»: режиссер «Льда» ответил на критику Тарасовой
Кадр из фильма «Лед-2»

На днях заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку сиквелу отечественного фильма «Лед» с участием актеров Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Известная наставница назвала картину не соответствующей реалиям спортивного мира. Сюжет первой и второй историй она считает примитивным, а вместо художественной ценности – «только глупость, тупость и бездарность».

Создатель первой части фильма, режиссер Олег Трофим в интервью порталу ФАН прокомментировал критику Тарасовой. Он философски заметил, что право на свое собственное мнение, даже такое острое, как у Татьяны Анатольевны, имеет каждый. И кинодеятель не обижен ее словами, а напротив, принимает их с уважением.

«Это не документальная драма, и, по большому счету, даже не о фигурном катании — оно выступало у нас в качестве декораций», — заметил режиссер.

Напомним, премьера второй части «Льда» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 14 февраля. Акценты в картине были смещены на героя Александра Петрова, а любовная линия оказалась эмоционально усилена.

Тэги

«Лед 2»Александр ПетровТатьяна Тарасова
Loading...