«Драма не о фигурном катании»: режиссер «Льда» ответил на критику Тарасовой

На днях заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку сиквелу отечественного фильма «Лед» с участием актеров Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Известная наставница назвала картину не соответствующей реалиям спортивного мира. Сюжет первой и второй историй она считает примитивным, а вместо художественной ценности – «только глупость, тупость и бездарность».

Создатель первой части фильма, режиссер Олег Трофим в интервью порталу ФАН прокомментировал критику Тарасовой. Он философски заметил, что право на свое собственное мнение, даже такое острое, как у Татьяны Анатольевны, имеет каждый. И кинодеятель не обижен ее словами, а напротив, принимает их с уважением.

«Это не документальная драма, и, по большому счету, даже не о фигурном катании — оно выступало у нас в качестве декораций», — заметил режиссер.

Напомним, премьера второй части «Льда» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 14 февраля. Акценты в картине были смещены на героя Александра Петрова, а любовная линия оказалась эмоционально усилена.