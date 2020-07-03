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Актера из «Кадетства» все же заставили платить алименты

Кирилл Емельянов вынужден будет выплачивать своей супруге и детям немалую сумму.

Актера из «Кадетства» все же заставили платить алименты
Кирилл Емельянов. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Супруга актера Кирилла Емельянова смогла добиться своего в суде и теперь будет получать по 17 000 рублей ежемесячно, на каждого из своих детей. Актер, сыгравший Гниду в сериале «Кадетство», вынужден будет очень долго выплачивать алименты бывшей супруге.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Кирилл развелся с супругой Екатериной Директоренко, хотя у него есть двое детей, которым 6 и 9 лет. Ранее при общении с журналистами Емельянов заявлял, что материально помогает своим отпрыскам, но его жена это опровергла. Директоренко решила обратиться к правосудию, чтобы попытаться добиться нормальных условий для своих детей.

И теперь звезда «Кадетства» каждый месяц будет лишаться 34 тысяч рублей, а его дети получат вполне заслуженные алименты.

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алиментыКирилл Емельяновсериал "Кадетство"
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