Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов впервые рассказал о «внебрачном сыне»

Актер 10 лет переводил деньги бывшей возлюбленной, которая, как он считал, родила от него ребенка. Но теперь у него впервые появились сомнения в том, что маленький Марк - его сын.

В 2010 году Кирилл Емельянов, который стал известен благодаря сериалу «Кадетство», женился на актрисе Московского театра «Школа современной пьесы» Екатерине Директоренко. У влюбленных родились дети — двое сыновей, но в итоге три года назад пара рассталась со скандалом. А не так давно объявилась девушка, с которой у актера был роман. Она заверила, что родила от него сына, но ДНК-тест показал, что ребенок — не Емельянова.

На днях артист снова оказался в студии передачи «На самом деле». Он рассказал о том, что, возможно, у него есть внебрачный сын. «10 лет назад я познакомился на съемках в Подмосковье с девушкой Кристиной Дехант. Мы снимались в проекте порядка месяца», — начал повествование Кирилл. На тот момент ему было всего 17 лет, а его возлюбленной 21 год. Об этом своем романе он никогда не рассказывал. А уже в сентябре 2008 года актер получил сообщение, что Кристина беременна. Тогда они уже не встречались.

По словам Емельянова, он договорился с ней о встрече, но девушка пропала. Спустя время они все же поговорили. Молодые люди договорились, что актер будет переводить деньги на содержание ребенка. Молодой человек отметил, что тогда у них уже были новые отношения с другими людьми, но от своих обязанностей он не отказывался. «На протяжении 10 лет я перевожу эти деньги», — отметил актер. Он добавил, что сначала переводил бывшей возлюбленной 20 тысяч рублей, а потом она попросила увеличить сумму до 50 тысяч.

«А полгода назад она снова попросила увеличить сумму. На Новый год я перевел 100 тысяч рублей, так как ребенок захотел новый компьютер», — рассказал Кирилл.

Теперь он сомневается, что мальчик действительно его сын. Артист очень хочет в этом разобраться. Он нанял частного детектива для этого. Сейчас воспитывает и живет с ребенком, как выяснилось, другой мужчина по имени Никита. Емельянов подозревает, что этот человек и может быть настоящим отцом мальчика.

Кристина тоже появилась в студии. Она заверила, что актер много врет. По словам девушки, это не она, а Кирилл пропал, когда узнал о ее беременности. Как оказалось, артист прямо сказал, что ему не нужны дети, когда узнал об интересном положении экс-возлюбленной. По словам Кристины, ей предложили деньги, чтобы она не поднимала тему ребенка. Детективу удалось установить, что уже два года она живет на съемной квартире в Санкт-Петербурге с молодым человеком Никитой. Все, кто знает эту семью, утверждают, что они муж и жена.

Чтобы узнать правду, ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. Экспертиза между 10-летним Марком и Никитой показала, что они — не родственники. После этого эксперты задали решающие вопросы Кристине. Она заверила, что отцом мальчика является Емельянов, но это оказалось ложью. На самом деле, папой малыша является ее бывший муж.

Примечательно, что даже после этого актер объявил, что если девушка окажется в сложной ситуации, то может в любой момент обратиться к нему за помощью.