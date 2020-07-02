Летний тренд: Бузова вслед за Бородиной выбрала джинсовые шорты

Если у Ксении образ получился более городским и деловым, то поющая телеведущая увела аутфит в спортивный стиль.

Накануне Ксения Бородина вышла в свет и выгуляла обновки, которых за период самоизоляции у нее изрядно накопилось. Телеведущая облачилась в джинсовые шорты и кардиган, а в качестве обуви предпочла лодочки ярко-синего цвета. По замечанию имиджмейкера Ольги Трофимовой, если бы не кардиган и туфли, то образ получился бы более пляжным.

Вслед за коллегой по телепроекту «Дом-2» Ольга Бузова тоже предпочла выгулять джинсовые шорты. Но в отличие от Бородиной, поющая телеведущая увела свой аутфит в спортивный стиль. Это подчеркнули гетры и кроссовки, а также укороченный худи, подчеркнувший идеальный пресс девушки. В принципе, Бузова все чаще стала выбирать наряды, акцентирующие взгляд на ее стройной фигуре и длинных ногах.

«Нереальная», «Классные гетры», «Кофта огонь, мой любимый цвет. Красотка, Вам идёт очень этот стиль», «Так стильно», «Ну что за красотка», «Потрясная фигура», — отметили в комментариях фолловеры Instagram.

Не так давно 34-летняя Бузова отдохнула в загородном комплексе вместе со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном. Там девушка попарилась в бане и устроила фотосессию, похваставшись идеальной фигурой.