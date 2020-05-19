Хромченко поделилась снимком заметно постройневших после болезни Бабкиной и Васильева

Телеведущая Эвелина Хромченко в Instagram поделилась снимком заметно похудевших ведущих программы «Модный приговор» и своих коллег певицы Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева. На фотографии звезд, которые еще недавно лечились от пневмонии, действительно очень тяжело узнать. Они сильно похудели.

«Мы работаем, чтобы вы оставались дома. Спасибо Надежда Бабкина и Александр Васильев за компанию». Эвелина Хромченко

Отметим, что в комментариях отметилась телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. Она не смогла скрыть своего восторга, увидев Бабкину и Васильева. «Как вы с Надеждой Георгиевной похудели!» — отметила она.

Ранее Александр Васильев рассказывал, что Надежда Бабкина за время болезни скинула примерно 20 килограммов. Сам он также похудел, но, конечно, не так сильно. Отметим, что звезды несколько дней назад приступили к съемкам новых выпусков «Модного приговора».