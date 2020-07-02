Засеребрился: Дэвид Бекхэм сменил цвет волос

Мода на осветленные волосы у мужчин стала возвращаться, и многие денди поспешили ей последовать. К примеру, известный стильный экс-холостяк Антон Криворотов недавно поразил фанатов бьюти-преображением, представ перед поклонниками короткостриженым блондином.

Последовал примеру Криворотова и кумир миллионов фанатов Дэвид Бекхэм. Звезда английского футбола весной отметил свое 45-летие, вслед за чем решил преобразиться. Он показал, как теперь модно выглядеть стильному мужчине, ухаживающему за собой.

Спортсмен укоротил шевелюру, а благородный серебристый оттенок на волосах прибавил знаменитости возраста и шарма. Многочисленные подписчики поспешили прокомментировать новый образ Бекхэма.

«Какой мужчина!», «Красивые волосы», «Вау», «Как это мило», «Любимый серый цвет», «Придется теперь тоже покраситься, раз Девид Бекхэм это делает», «Новые волосы – новый образ», «О боже мой, он становится все лучше и лучше», — написали в комментариях.