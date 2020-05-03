Праздник для чемпиона: Дэвиду Бекхэму исполнилось 45 лет

Всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм довольно необычно отметил свое 45-летие, которое состоялось 2 мая. Одной из первых знаменитого спортсмена поздравила его супруга Виктория. В своем личном аккаунте в Instagram она разместила трогательный видеоролик. В клипе можно заметить множество моментов, которые показывают футболиста как отличного мужа и надежного отца.

Далее очередь дошла для друзей Дэвида, свои поздравления отправили многие знаменитости, среди которых актер Райан Рейнольдс, всемирно известный повар Нусрет Гёкче и многие другие.

Какой день рождения без праздничного торта? Этот душещипательный момент также удалось заснять на видео.