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Звездный гость

Праздник для чемпиона: Дэвиду Бекхэму исполнилось 45 лет

Футболиста тепло поздравили с именинами супруга, дети и знаменитости.

Праздник для чемпиона: Дэвиду Бекхэму исполнилось 45 лет
Дэвид Бекхэм. Фото: globallookpress

Всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм довольно необычно отметил свое 45-летие, которое состоялось 2 мая. Одной из первых знаменитого спортсмена поздравила его супруга Виктория. В своем личном аккаунте в Instagram она разместила трогательный видеоролик. В клипе можно заметить множество моментов, которые показывают футболиста как отличного мужа и надежного отца.

Далее очередь дошла для друзей Дэвида, свои поздравления отправили многие знаменитости, среди которых актер Райан Рейнольдс, всемирно известный повар Нусрет Гёкче и многие другие.

Какой день рождения без праздничного торта? Этот душещипательный момент также удалось заснять на видео.

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