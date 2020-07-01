«Могу и грубо ответить, и покритиковать»: Савельева рассекретила недостатки своего характера

Бывшая подопечная продюсера Игоря Матвиенко заверила, что при всей внешней мягкости она вполне может дать отпор.

36-летняя Саша Савельева в недавнем интервью решила разрушить миф о том, что она обладает спокойным и покладистым нравом. Так, бывшая подопечная музыкального продюсера Игоря Матвиенко подметила, что при всей своей внешней мягкости она вполне может дать отпор недоброжелателям и вообще обладает твердым характером. Озвучивая некоторые свои недостатки, возлюбленная Кирилла Сафонова уточнила, что иногда она даже не замечает, как словами ранит близких и дорогих ей людей. Саша может проявить определенную грубость или даже прикрикнуть.

Однако за годы брака экс-солистка группы «Фабрика» научилась контролировать изменения в собственном настроении. По словам певицы, иногда ей самой тяжело выносить свои же капризы. Савельева старается бороться с такими недостатками, пытаясь в некоторых моментах проявлять гибкость.

Это, как считает певица, весьма важное для каждой женщины качество. Певица уверена, что если бы она проявляла по отношении к мужу только категоричность и твердость, это едва ли благоприятно бы сказалось на ее личной жизни и взаимоотношениях с возлюбленным.

«Могу и грубо ответить, и покритиковать, не заботясь о чувствах другого человека», — приводит «Караван историй» слова Саши Савельевой.

При этом экс-солистка группы «Фабрика» уточнила, что сложным характером обладает и ее вторая половинка. Кирилла можно назвать волевым и решительным мужчиной. Саша успела привыкнуть к его упрямству.

Ведь это качество компенсируется справедливостью, которую Сафонов проявляет ко всем своим близким, друзьям, знакомым и окружающим его людям. Этим, как говорит певица, Кирилл ее и покорил.