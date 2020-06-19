«Давно не чувствовала себя настолько молодой»: Савельева отдала предпочтение макияжу в песочных тонах

Экс-солистка группы «Фабрика» старается находить время и на себя, и на маленького сынишку.

В марте прошлого года Саша Савельева подарила долгожданного сына своему возлюбленному Кириллу Сафонову. Незадолго до этого радостного события певица призналась, что решила оставить группу «Фабрика», сославшись на то, что в ближайшее время у нее появится человечек, для кого она будет петь свои песни — в том числе и колыбельные.

При этом знаменитость активно принимает участие в различных студийных фотосессиях и посещает светские мероприятия. Так, к примеру, еще до режима самоизоляции Саша вместе с супругом ходила на театральные представления и посещала премьеры фильмов. Певица старается находить время и на себя, и на маленького сына.

В микроблоге экс-солистка группы «Фабрика» поделилась свежим селфи. В повседневной жизни Савельева отдает предпочтение естественности. Однако на мероприятиях и фотосъемках Саша появляется исключительно с гримом, выдержанным в натуральной палитре.

Так, поп-дива отдала предпочтение макияжу в песочных тонах, подчеркнув веки пастельно-персиковыми тенями, а губы — помадой бежевого нюдового оттенка. Кроме того, певица воспользовалась тональной основой, румянами и подкрасила ресницы черной тушью, не забыв о подводке.

Ко всему прочему, в комментариях знаменитость порассуждала о материнстве. Уточнив, что с появлением ребенка ее жизнь приобрела новый смысл: ощущение ответственности оказалось на совсем другом уровне.