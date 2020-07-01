«Я вовсе не белоручка»: Савельева призналась, что сама ведет домашнее хозяйство

При этом певица подметила, что между уборкой и готовкой она, скорее всего, выберет второе.

В одном из недавних интервью 36-летняя Саша Савельева разоткровенничалась о своих домашних обязанностях. Так, экс-солистка группы «Фабрика» подметила, что она не привыкла сидеть сложа руки и неплохо справляется с бытовыми вопросами и без помощи домработницы. Когда сынишка певицы — годовалый Леон — засыпает, она может навести порядок в квартире, перестирать накопившееся белье, погладить и приготовить ужин.

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При этом экс-подопечная продюсера Игоря Матвиенко уточнила, что между уборкой и готовкой она, скорее всего, выберет второе. Саша не стала скрывать: ей нравится проводить время на кухне у плиты, балуя любимого мужа деликатесами и другими кулинарными изысками. Савельева уверена, что готовить у нее получается лучше всего. Но еще вкуснее блюда выходят у ее возлюбленного. Кирилл постоянно радует избранницу чем-то новеньким.

«Я вовсе не белоручка и многое делаю сама», — приводит «Караван историй» слова Саши Савельевой.

С юмором певица подметила, что лично для нее процесс наведения чистоты в доме связан с огромной затратой энергии. К этому вопросу она всегда подходит основательно, стараясь как можно тщательнее все «оттереть до блестка и скрипа».

Разумеется, разрешать какие домашние вопросы Саше помогает и ее муж. Кроме того, своего возлюбленного певица называет идеальным отцом. Если Савельевой нужно выехать в город, она может со спокойным сердцем доверить кроху заботам мужа. Сафонов не только покормит Леона, сходит с ним на прогулку, но и уложит спать.