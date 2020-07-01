«Фигура — огонь»: 57-летняя Алена Свиридова в бикини продемонстрировала отличную форму

Певица Алена Свиридова продолжает отдыхать на своей малой Родине — в Керчи. Там звезда старается проводить каждое лето, и этот сезон не стал исключением. О том, что знаменитая исполнительница в прекрасной физической форме, она доказала, продемонстрировав навыки катания на сапборде. Свиридова, стоя на доске, легко управлялась с веслом и покорила морскую волну легко и непринужденно.

На этот раз 57-летняя артистка вновь привлекала внимание к своей фигуре, выйдя на побережье Черного моря в бикини. Свиридова надела ласты и пустилась в заплыв.

«Красотка», «Красавица», «Как приятно на вас смотреть!!!», «Огонь», «Теперь понимаю как вам удается быть такой стройной и красивой!! Вы такая умница!», «Какая красавица! И фигура — огонь», — поспешили с комплиментами поклонники.

Свиридова счастлива в гражданском браке с 36-летним Давидом Варданяном. Кроме того, у звезды есть двое сыновей от двух прежних отношений — 37-летний Василий, который проживает в Канаде, и 16-летний Григорий.