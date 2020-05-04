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«Как на Сташевского похож!»: Алена Свиридова представила своего 37-летнего красавца-сына

Василий в настоящий момент проживает в Канаде.

«Как на Сташевского похож!»: Алена Свиридова представила своего 37-летнего красавца-сына
Алена Свиридова. Фото Global look press.

57-летняя Алена Свиридова отметила день рождения старшего сына вдали от него. Василий проживает в Канаде вместе со своим отцом Сергеем Свиридовым (первым мужем артистки), поэтому 37-летие он отпраздновал с ним. Свои эмоции звездная мама решила выразить через Сеть. В Instagram она опубликовала совместный кадр с наследником и написала в его адрес теплые слова.

«С днем рождения, мой первый сын! Ты вынес на своих детских плечах всю дурь юной матери, зато теперь я так рада, что мы совпадаем почти во всем. Мне с тобой очень хорошо, интересно и весело. Жаль, что ты далеко, очень скучаю и люблю», — сказала Свиридова.

Алена Свиридова с сыном. Фото
Алена Свиридова с сыном. Скриншот Instagram певицы https://www.instagram.com/alenasviridova/

Пост вызвал бурю эмоций у подписчиков, многие были удивлены приятной внешности наследника артистки.

«Как на Сташевского похож!», «Какие у тебя красивые дети!», «Поздравляю, сын красавец!», «Какие вы оба здесь красивые»,— можно увидеть в комментариях блога звезды.

Напомним, у Алены Свиридовой есть также второй сын Григорий от третьего (гражданского) мужа Дмитрия Мирошниченко, предпринимателя и телеведущего. В настоящее время певица в отношениях с 43-летним Давидом Варданяном. Замуж за него знаменитость принципиально не желает выходить, считая это лишним.

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