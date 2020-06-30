«Как развод меняет людей»: Кристина Асмус стала «мужчиной» по имени Антон

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. На девушку обрушилась волна критики после съемок в откровенных сценах для фильма «Текст». Также вызвало негодование у общества интервью девушки, в котором она поведала о многочисленных комплексах и ссорах с Гариком Харламовым. А недавно пара неожиданно объявила о расставании. Ходили слухи, что супруги всех разыгрывают, но адвокат артистки утверждает, что это не шутка и документы на расторжение брака буду поданы в ближайшее время.

На днях Асмус стала шутить, что ей нужно привести себя в форму, так как она почти разведенка. А теперь девушка шокировала поклонников новым фото. Она неожиданно «сменила пол» и предстала в образе мужчины. В кадре от утонченной леди не осталось и следа. Фанаты увидели мужское тело в джемпере и лицо с щетиной и глубокими голубыми глазами.

«Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас!» — говорится в посте.

Подписчики были удивлены таким переменам. Они догадались, что Кристина просто использовала преображение для обработки своего фото. «Почему Антон, а не Кристиан?», «Как развод меняет людей, однако», «На Лазарева похож Антоха», «Какой игривый Антон получился», «Какой прекрасный Антон. Но в вашем случае это скорее Кристиан», — стали комментировать пост подписчики.