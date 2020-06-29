«Три цыпленка»: дочь Жасмин трогательно поздравила сына Киркорова с днем рождения

Маргарита Шор часто встречается с Мартином и Аллой-Викторией на детских праздниках.

Восьмилетняя дочь певицы Жасмин Маргарита Шор поспешила поздравить своего приятеля Мартина Киркорова с днем рождения. Сыну короля российской эстрады 29 июня тоже исполнилось 8 лет.

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«Дорогой Мартин, мы с Мирончиком (сын Жасмин. — Прим. автора) спешим поздравить тебя с Днем варенья! Расти большим, красивым, умным, добрым и справедливым, учись на одни пятерки и всегда улыбайся», — написала в личном блоге девочка.

«Три цыпленка», «Какие милые дети», «Очаровательные!» — восхитились фолловеры снимком.

В праздничный для Мартина день девочка обнародовала фотографию из личного архива, где она запечатлена в компании с мальчиком и его сестрой Аллой-Викторией. Известно, что малыши часто встречаются на детских праздниках и светских приемах.

Кстати, одним из первых отметился в Instagram с теплыми словами в адрес ребенка его отец. Филипп Бедросович пожелал сыну быть для своих близких восьмым чудом света, а также удачи и везения во всем. А на коротком ролике, собранном из семейных видеоархивов, он показал, как счастлив с сыном.