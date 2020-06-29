Мамина радость: Анастасия Шубская отвела внука Веры Глаголевой на стрижку в парикмахерскую

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в мае Анастасия Шубская родила второго сына — малыша назвали Ильей. В семье Александра Овечкина подрастает и полуторагодовалый Сережа. Друзья супругов поздравили их с прибавлением, отметив, что возлюбленная спортсмена подарила ему еще одного будущего чемпиона.

Примечательно, что новоиспеченные родители не стали скрывать имя второго малыша и практически сразу поделились первым снимком крохи. В своем микроблоге дочка ныне покойной Веры Глаголевой публиковала кадры из больничной палаты родильного отделения, выражая благодарность врачам и медперсоналу клиники.

После выписки Анастасия посмешила познакомить старшего сына с его маленьким братиком. В августе Сереже исполнится два годика. Стоит отметить, что разница между наследниками Александра Овечкина незначительная.

Заботясь о грудном младенце, Шубская старается не обделять вниманием и старшего сынишку. Так, модель отвела Сережу в парикмахерскую на стрижку. Малыш вел себя совсем как большой: не капризничал и не мешал мастерам.

«Ты подстригся?! Волосики постриг?! Кто самый красивый мальчик», — захваливала сынишку Анастасия Шубская.

Еще во время беременности модель старалась присутствовать на всех важных матчах своего мужа. На трибунах возлюбленную хоккеиста Александра Овечкина можно было увидеть в компании с их общим сыном. По словам модели, Сережа растет маленьким болельщиком. Ко всем прочему, наследник спортсмена обзавелся собственной клюшкой.