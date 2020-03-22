Блинчики и спагетти: беременная жена Овечкина увлеклась кулинарией на карантине

26-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина сама ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием полуторагодовалого сынишки. В августе Сереже исполнится два годика. Напомним, что младший внук ныне покойной Веры Глаголевой появился на свет спустя год после смерти актрисы. А в феврале Анастасия Шубская объявила о второй беременности. Судя по тематике недавнего праздника и баннеров с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен», модель подарить спортсмену еще одного сына.

Пребывая на карантине в связи с распространением коронавируса, дочь покойной Веры Глаголевой проявила интерес к приготовлению блюд. Как, впрочем, и Ирина Дубцова. По словам певицы, многие знают, что она любит сочинять музыку и песни, но мало кто догадывается, что ей нравится проводить время у плиты.

Помимо выпечки — домашних блинчиков, Анастасия побаловала семью и вторым блюдом — спагетти с фаршем. Модель не стала скрывать, что ее сынишке очень нравятся оладьи.

Дубцова на карантине также продемонстрировала свой кулинарный талант. Сначала Ирина сварила суп том-ям, который очень любит ее мама. Также певица подала к столу сырную поленту с креветками.