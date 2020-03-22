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Блинчики и спагетти: беременная жена Овечкина увлеклась кулинарией на карантине

Анастасия Шубская вслед за Ириной Дубцовой проявила интерес к приготовлению блюд.

Блинчики и спагетти: беременная жена Овечкина увлеклась кулинарией на карантине
Анастасия Шубская с Верой Глаголевой (Фото: Globallookpress.com)

26-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина сама ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием полуторагодовалого сынишки. В августе Сереже исполнится два годика. Напомним, что младший внук ныне покойной Веры Глаголевой появился на свет спустя год после смерти актрисы. А в феврале Анастасия Шубская объявила о второй беременности. Судя по тематике недавнего праздника и баннеров с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен», модель подарить спортсмену еще одного сына.

Пребывая на карантине в связи с распространением коронавируса, дочь покойной Веры Глаголевой проявила интерес к приготовлению блюд. Как, впрочем, и Ирина Дубцова. По словам певицы, многие знают, что она любит сочинять музыку и песни, но мало кто догадывается, что ей нравится проводить время у плиты.

Модель Анастасия Шубская
Анастасия Шубская на карантине увлеклась кулинарией (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Помимо выпечки — домашних блинчиков, Анастасия побаловала семью и вторым блюдом — спагетти с фаршем. Модель не стала скрывать, что ее сынишке очень нравятся оладьи.

Модель Анастасия Шубская
Супруга Александра Овечкина балует семью блюдами домашней кухни (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Дубцова на карантине также продемонстрировала свой кулинарный талант. Сначала Ирина сварила суп том-ям, который очень любит ее мама. Также певица подала к столу сырную поленту с креветками.

Певица Ирина Дубцова
Ирина Дубцова любит готовить, так же как и сочинять музыку (Фото: Instagram.com/dubtsova_official)

«Карантин… день пятый!! И пусть эта страница станет ненадолго кулинарной. Ловите наш сегодняшний ужин — сырная полента и креветки. Кому рецепт?!» — обратилась к поклонникам певица.

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