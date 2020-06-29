Насилие над детьми: Ерженков объяснил, почему съемочную группу Собчак атаковали в монастыре

Нападение на съемочную группу Ксении Собчак стало одной из самых громких новостей последних дней. Журналистам радио «Комсомольская правда» удалось пообщаться с режиссером Сергеем Ерженковым, который работал с теледивой во время съемок проекта о схиигумене Сергии (Николае Романове). Как выяснилось, Собчак вместе со своей командой отправилась в загадочный монастырь с определенной целью.

Как объяснил режиссер, в этом месте все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Для журналистов там всегда готова «красивая картинка», но стоит лишь задать несколько неудобных вопросов, как на особо любопытных тут же обращают внимание агрессивно настроенные люди в спортивных костюмах. Как рассказал Сергей Ерженков, ему сломали руку.

По словам режиссера, более 20 человек подтвердили, что в монастыре было насилие над детьми. Вся эта информация появится в фильме, который все же будет показан зрителям. Как рассказал Ерженков, в монастыре процветает загадочная секта, которая наносит серьезный урон авторитету церкви.

Напомним, на Ксению Собчак и ее коллег напали в женском монастыре, где они хотели провести съемку.