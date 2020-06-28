«Ей все неймется»: Шнуров сатирическим стихом «разнес» Собчак после истории в монастыре

Музыкант подметил, что в последнее время экс-ведущая «Дома-2» стала все чаще фигурировать в различных скандалах.

Сергей Шнуров в привычной ему манере высмеял нынешнюю супругу театрального режиссера Константина Богомолова. Так, музыкант не оставил без внимания историю о том, что Ксения Собчак готовится подать иск за нападение в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Знаменитость в своем микроблоге сообщила о том, что ее съемочную группу не только избили, у них также отняли камеру. Дочь Людмилы Нарусовой подметила, что не намерена молчать. Телеведущая дала понять, что все нанесенные побои были зафиксированы в травмпункте. После чего в полицию было подано соответствующее заявление.

Подобный поворот событий заинтересовал и бывшего мужа Матильды Шнуровой. Артист раскритиковал Ксению Анатольевну, заверив, что в последнее время она стала все чаще фигурировать в различных скандалах. Так, Сергей напомнил о недавних шутках Собчак над Стасом Костюшкиным, который откровенно рассказал о пережитом в детстве изнасиловании. Шнуров подметил, что экс-ведущая «Дома-2» все никак не может успокоиться. И будучи очень деятельной особой, добралась и до Урала. А говоря о том, что Ксюша готовиться подать иск за нападение, Сергей с юмором отметил, что ему искренне жаль, что суд пройдет не на лобном месте.

«Ей (Ксении, — Прим. ред.) … все неймется

То над … смеется,

То Костюшкина гнобит», — сетовал певец, обличая телеведущую в своем сатирическом стихе.

К слову, сама Собчак на нелестное замечание Сергея Шнурова пока никак не отреагировала и вступать в словесные баталии с артистом не стала.