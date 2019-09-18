«Одинаковые»: Гарик Сукачев впервые показал свою жену

Рок-музыкант Гарик Сукачев часто делится со своими подписчиками фотографиями своей творческой жизни. А вот личную жизнь предпочитает оставлять за кадром. Но в этот раз он решил отступить от правил, да и повод замечательный – коралловая свадьба.

Музыкант оказался редким семьянином, со своей избранницей Ольгой Королевой он живет с 1983 года, вместе они уже 35 лет! Гарик рассказывал, что считает свой брак на редкость удачным, ни о каких любовницах и поклонницах он никогда не думал.

«Для меня жена — это, как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое», — цитирует музыканта Википедия.

Известно, что Ольге Николаевне сейчас 58 лет, когда-то она совершила героический поступок ради супруга – продала свой ресторан. На вырученные деньги Гарик Сукачев смог снять фильм «Праздник». В благодарность музыкант написал жене песню «Ольга». В браке у Сукачева и Королевой появился сын Александр (родился в 1985 году) и дочь Анастасия (родилась в 2004 году).

Подписчики Сукачева обратили внимание, что супруга очень похода на него.