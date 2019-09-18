«Одинаковые»: Гарик Сукачев впервые показал свою жену

Рок-музыкант Гарик Сукачев часто делится со своими подписчиками фотографиями своей творческой жизни. А вот личную жизнь предпочитает оставлять за кадром. Но в этот раз он решил отступить от правил, да и повод замечательный – коралловая свадьба.
Музыкант оказался редким семьянином, со своей избранницей Ольгой Королевой он живет с 1983 года, вместе они уже 35 лет! Гарик рассказывал, что считает свой брак на редкость удачным, ни о каких любовницах и поклонницах он никогда не думал.
«Для меня жена — это, как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое», — цитирует музыканта Википедия.
Известно, что Ольге Николаевне сейчас 58 лет, когда-то она совершила героический поступок ради супруга – продала свой ресторан. На вырученные деньги Гарик Сукачев смог снять фильм «Праздник». В благодарность музыкант написал жене песню «Ольга». В браке у Сукачева и Королевой появился сын Александр (родился в 1985 году) и дочь Анастасия (родилась в 2004 году).
Подписчики Сукачева обратили внимание, что супруга очень похода на него.
«Вы красавцы. И не только внешне, а самое главное, вы одинаковые, вы настолько очевидные единомышленники, что это видно по фото. Одного поля ягода, одна сатана», «Впервые увидел, как выглядит ваша супруга», «Не зря говорят, что супруги очень похожи. Значит все это правда, когда люди живут долго друг с другом, они становятся одинаковой внешности». «Одно лицо на двоих! И ведь сразу видно – оба полководцы! Но ей еще медаль за оборону! Она еще и тылом командует!», — можно увидеть в комментариях на странице Сукачева в Instagram.