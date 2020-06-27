«Даже картошку посадила»: Климова показала, что растет на ее дачном участке

Знаменитая актриса Екатерина Климова в настоящее время проживает в двухэтажном загородном доме. Там она вместе с четырьмя детьми провела самоизоляцию, а теперь затеяла ремонт. В помощь к ней приехала съемочная группа программы «На дачу!» (Первый канал) во главе с Наташей Барбье.

Кстати, на участке площадью 15 соток компактно расположились дом, зона отдыха, парник и грядки – звезда в этом году всерьез увлеклась садоводством.

«Катя, у вас фруктово-ягодные посадки просто в промышленных масштабах. Потрясающе», — восхищенно заметила Барбье. «Урожай бывает таким, что мы под эти нужды даже погреб организовали, чтобы и морозить ягоды, и хранить там, варенье варить. Я даже картошку посадила в этом году — впервые в жизни. Мы и парник поставили», — похвасталась Климова.

На своем участке актриса выращивает множество ягоды, среди которой земляника и жимолость, которые уже поспели, а также огурцы, перцы, помидоры и много зелени.

В качестве помощи в ремонте сотрудники программы сделали звезде террасу и летнюю кухню. По задумке дизайнера это новое пространство оформлено максимально открыто, чтобы Екатерина с домочадцами и гостями могли любоваться видами сада.