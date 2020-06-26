«Как же прекрасно»: Нюша с семьей впервые после самоизоляции вышла в свет

Период самоизоляции благополучно остается позади, и появляется все больше свободы в передвижении. Многие звезды уже вернулись к работе, а кто-то, как, например, Лера Кудрявцева, отправились в отпуск на черноморское побережье.

Певица Нюша тоже начала проявлять активность. 29-летняя звезда уже приступила к репетициям, видео которых регулярно выкладывает в своем Instagram. А накануне выходных вся семья звезды впервые выбралась в кафе — пока только уличное, поскольку открыты лишь летние террасы заведений, — чтобы провести завтрак в городе. Видео с первого семейного выхода в свет опубликовал супруг Нюши, Игорь Сивов.

«Как же прекрасно завтракать на улочках и всем вместе», — порадовался глава семейства.

Полуторагодовалую дочку Симбу, разумеется, мама с папой взяли с собой. Девочка сидела в детском стульчике, а Нюша всячески развлекала малышку.

Кстати, Нюша регулярно делится фото и видео с участием своей дочки. Примечательно, что больше года мама не показывала публике личико малышки, но зато теперь фанаты могут регулярно наблюдать за тем, как растет и развивается девочка.