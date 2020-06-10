«Такие прикольные!»: Нюша с малышкой Симбой исполнили зажигательный танец

Певица Нюша в браке с бизнесменом Игорем Сивовым воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу. Девочку родители просто обожают. Например, папа часто публикует в своем микроблоге в Instagram видео с ее участием. Не отстает и мама. Знаменитая певица снимает музыкальные ролики вместе с малышкой, которыми очень восхищается ее многомиллионная аудитория.

В очередном танцевальном посте для TikTok Нюша разместила забавное видео, как вместе с дочуркой танцует под ритмичный хит. За движениями мамы Симба наблюдала очень внимательно, чем вызывала волну умиления в многих подписчиков.

«Дочка копия мамы», «Вы очень милые», «Сладкая малышка», «Какие милые мама и дочь», «Красавицы», «Такие прикольные!», «Очень трогательно» — пишут люди.

А еще Нюша очень любит наряжать свою кроху в модные платьица. Например, певица недавно выбрала для наследницы трендовый total look — платье с косыночкой одной расцветки.