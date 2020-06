Джастин Бибер подал иск против женщин, которые обвинили его в изнасиловании

Джастин Бибер ищет правовой защиты против двух анонимных женщин, которые ранее обвинили его в социальных сетях в сексуальном насилии, сообщает издание People.

Иск подан против двух женщин с именами-никами Даниэль и Кади (которые все еще остаются анонимными, за исключением их Twitter-аккаунтов). Адвокаты Бибера говорят, что обвинения против него фактически невозможны и опровергаются как неоспоримыми документальными доказательствами, так и показаниями отдельных лиц.

«Даниэль утверждала, что она подверглась сексуальному насилию в отеле Four Seasons 9 марта 2014 года, однако Бибер не останавливался в этом отеле в марте 2014 года и есть несколько свидетелей, и документальных доказательств, чтобы оспорить злонамеренную ложь Даниэль. Она сфабриковала свою сексуальную встречу с Бибером в отеле Four Seasons, потому что было публично сообщено, что Бибер обедал в ресторане Four Seasons 10 марта 2014 года. Даниэль предположила, что Бибер был в отеле из-за публичных сообщений о его обеде в ресторане. Однако, даже несмотря на то, что Бибер пошел в ресторан, он не остановился в отеле Four Seasons» — заявили адвокаты.