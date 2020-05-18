«Секс может сбивать с толку»: Джастин Бибер высказался об интимных отношениях до брака

Певец Джастин Бибер вместе со своей супругой Хейли Болдуин продолжает снимать откровенное документальное шоу под названием The Biebers on Watch. В новой серии всемирно известный артист решил ответить на частый вопрос фанатов о том, жалеет ли он о каких-либо поступках из своего прошлого. Как выяснилось, Бибер не из тех, кто привык оглядываться назад и грустить. По словам артиста, любой опыт, даже отрицательный, в итоге оказывается полезным и формирует личность человека. Однако, если бы у него все же была возможность вернуться в прошлое и что-то изменить, то артист постарался бы отказаться от секса до брака.

«Знаю, это звучит безумно, но секс может сбивать с толку. Секс до брака может ослепить вас, может затуманивать ваши суждения и принятие решений» — заявил Бибер.

Как всем известно, в данный момент Бибер является ярым противником секса до брака и со своей супругой Хейли он также не занимался любовью, пока они не поженились. Такой подход лишь укрепил их связь и пошел на пользу, считает певец.