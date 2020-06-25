«Совсем другая»: поклонники не узнали звезду «Маргоши» Марию Берсеневу на новых фото

Поклонники не узнали звезду «Маргоши» Марию Берсеневу на новых фото. Напомним, работа над женским сериалом, в котором Берсенева исполнила главную роль, завершилась девять лет назад. На сегодняшний день поверить в то, что любимой женщинами киноленте стукнет почти десятка, достаточно сложно. Некоторые из полюбившихся героев продолжают работу в кино: так, исполнитель роли Андрея Калугина Олег Масленников-Войтов принял участие в съемках «Триггера» с Максимом Матвеевым. Не бросила взаимодействие с камерой и красавица Мария – увидеть ее можно в сериале «Ищейка».

Периодически делится Берсенева эпизодами из жизни и на личной странице в Instagram. Так, например, недавно Маша вместе с повзрослевшим красавцем-сыном Никитой приняли участие в фотосессии для детского журнала, после чего юноша сорвал комплименты от аудитории. В случае с Берсеневой ситуация немного посложнее: некоторые зрители были удивлены, увидев любимицу в микроблоге – со времен съемок в «Маргоше» Мария успела немало измениться – лицо стало более подтянутым, скулы стали очевиднее, а сама Берсенева выглядит многократно стройнее.

«Какая же вы совсем другая», «Если бы не знала, что это вы, то и не узнала бы», «Изменились вы с годами немало!», «Вы выглядите потрясающе», «Какая же вы красавица!», «Очень скучаем по вашей героине», «Маша, с годами будто только моложе», «Более кукольное лицо что ли», — поделились своими восторгами люди.