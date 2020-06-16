«Всему научилась, став женой и мамой»: Боярская вместе с Матвеевым ведет домашний быт

Максим помогает супруге готовить обеды и ужины. Как говорит актриса, они все делают вместе.

В одном из недавних интервью 34-летняя Елизавета Боярская поделилась впечатлениями от «карантинных» каникул. Так, актриса подметила, что на нее впервые за долгое время в таком глобальном плане «свалился» быт. А это, как говорит возлюбленная Максима Матвеева, не такая простая вещь.

Из-за плотного съемочного графика знаменитость делегировала некоторые свои обязанности на помощников. Так, няня разгружала Боярскую там, где речь заходила о детях. А домработница вела хозяйство в доме знаменитости, делая в основном уборку.

Однако на самоизоляции Елизавете пришлось делать все самостоятельно. Еще в юности актриса мало что умело делать по дому. Но поступив в институт, ей пришлось столкнуться с реалиями взрослой жизни. «Мыть и драить все — такая школа хорошей армейской организации», — говорит знаменитость.

На «карантинных» каникулах Елизавета жила в абсолютной изоляции со своей семьей. И по этой причине они с Максимом делали все вдвоем. Так, к примеру, Матвеев помогал возлюбленной готовить обеды и ужины. Боярская прекрасно справлялась с уборкой, стиркой и глажкой.

«Всему, что нужно, я научилась, уже став женой и мамой», — приводит «ОК!» слова Елизаветы Боярской.

При этом актриса подметила, что сначала они с мужем пребывали в некоторой растерянности. Но со временем сумели наладить домашний быт, разделяя обязанностями: кто-то моет посуду, накрывает на стол и так далее.