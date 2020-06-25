«Нам сегодня неделя»: Dj Smash поделился первым фото с новорожденной дочкой

Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, обычно не рассказывает о личной жизни. Многие помнят, как в 2019 году он лежал в больнице с тяжелыми травмами. Тогда его избили в одном из пермских клубов за то, что он отказался делать повторный селфи с посетителями заведения. Артисту пришлось судиться с обидчиками — экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и его приятелем Сергеем Ванкевичем. Но теперь в семье звезды царит радость. Недавно он впервые стал отцом.
Супруга Андрея, Анастасия Кривошеева, 18 июня родила девочку. Радостным событием диджей поделился в соцсети. Он не скрывал своей радости. Артист за неделю проявил себя заботливым папой. На днях он отметил день рождения возлюбленной, а теперь поделился первым фото с новорожденной наследницей. Имя крохи родители пока хранят в тайне. На фото Ширман спит, укутавшись в одеяло, а рядом лежит укутанная в пеленку девочка. Ее лицо он скрыл эмоджи.
«Счастье есть! Нам сегодня неделя! Мимимишность фото зашкаливает, а на душе еще более того. Наш сладкий малыш. Это любовь», — написал диджей.
Поклонники были очарованы снимком. Многие поразились тому, как много любви к ребенку у артиста, который только-только стал отцом. «Большой smash и маленький smash», «Так непривычно читать такие нежности», «Как мило», «Ушки вроде похожи», «На это нереально налюбоваться», «Как же повезло вашей жене», — прокомментировали пост подписчики.