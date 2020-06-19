Dj Smash впервые стал отцом

Накануне в одном из столичных роддомов на свет появился первенец музыканта Андрея Ширмана, наиболее известного под псевдонимом Dj Smash. Супруга, модель Анастасия Кривошеева 18 июня родила девочку, передает портал Peopletalk.

38-летний Андрей Ширман и 29-летняя модель Анастасия Кривошеева вместе уже 10 лет. Молодые люди познакомились в небе – они летели одним рейсом из Парижа в Москву, и популярный диджей предпринял попытку познакомиться с эффектной красоткой. Шаг оказался успешным.

Однако, повстречавшись несколько лет, они расстались. Модели в 2014 году приписывали роман с Джаредом Лето после того, несколько раз видели их вместе, однако информация так и не нашла подтверждения. Позже Кривошеева и Smash воссоединились, чтобы уже не расставаться.