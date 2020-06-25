«Спасибо за музыку»: Дмитрий Маликов отмечает 32-летие творчества

Музыкант сообщил, что первый выход на сцену у него состоялся 25 июня.

В этом году знаменитый музыкант, композитор, исполнитель Дмитрий Маликов отпраздновал свой 50-летний юбилей. Масштабная вечеринка в честь звезды прошла до пандемии, поэтому организовать ее не составило труда.

А вот другую свою дату, пусть и не круглую, но все-таки знаменательную, отпраздновать у Маликова вряд ли получится. Если только чуть позже. 25 июня звезда отмечает 32-летие со дня первого выхода на сцену. Об этом музыкант сообщил поклонникам в своем Instagram.

«Сегодня ровно 32 года, как я впервые вышел на эстрадные подмостки. Надеюсь, не зря! Спасибо за вашу любовь и верность!» — написал артист в аккаунте.

За время творчества Маликов написал множество произведений и песен, которые стали настоящими хитами и до сих пор любимы миллионами фанатов. И в период самоизоляции музыкант продолжал работать, создавая все новые музыкальные композиции.

«Вы талант! И самый красивый на эстраде», «Дмитрий, вся наша семья благодарна Вам за музыку», «Спасибо за музыку. Все не зря!», «Музыка невероятная!», «Ровно 32 года являюсь вашей бессменной поклонницей. Спасибо Дима за ваш талант», — пишут поклонники.

Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон и является отцом двоих детей. Старшей дочери Стефании 20 лет, девушка является студенткой МГИМО. Младшему наследнику звезды, малышу Марку, 2 годика, и он рожден от суррогатной матери.