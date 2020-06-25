«Вся буря эмоций»: Навка вспомнила, каково это – стоять на олимпийском пьедестале

Знаменитая фигуристка и олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка регулярно делится воспоминаниями из своего спортивного прошлого с поклонниками. В период самоизоляции, например, знаменитость ностальгировала по выступлению, прошедшему 14 лет назад – вместе с Романом Костомаровым они танцевали под песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». Навка призналась, что это ее любимый номер.

«Наша визитная карточка», — написала звезда.

Навка не пропускает ни одно событие, связанное с фигурным катанием, и использует его как повод вновь вспомнить, каково это – пройти трудный путь к победе на Олимпиаде. Кстати, уже более полувека в мире 23 июня отмечается Международный Олимпийский день, считающийся праздником всех причастных к главному спортивному событию. И Татьяна Навка, пусть с небольшим опозданием, но поздравила коллег и вспомнила, что значит олимпийский триумф.

«Только мы знаем, каким трудом, талантом, волей и силой ковались наши победы! Но, тот момент, когда ты стоишь на пьедестале Олимпийских игр и слышишь гимн своей страны. Незабываемо для каждого, когда в душе вся буря эмоций» — написала знаменитость.

Напомним, олимпийской чемпионкой в парных танцах на льду Татьяна Навка стала в 2006 году вместе с Романом Костомаровым. Российские спортсмены смогли обойти фаворитов Игр — итальянскую пару. Но их ошибка, повлекшая падение во время выступления, позволила отечественным фигуристам вырваться вперед и взять «золото».