«Волшебство!»: внучка Пугачевой поучаствовала в популярном челлендже

Волна популярных челленджей в Сети продолжается, а это значит, что у поклонников звезд появляется все больше поводов взглянуть на своих кумиров с другой стороны и раскрыть в них новые грани. Например, накануне телеведущий Максим Галкин при помощи мобильного приложения показал, как выглядел бы, если бы был женщиной.

Продолжается и череда флешмобов с неожиданными перевоплощениями. Это когда звезда протирает зеркало и в какой-то момент видит в отражении яркую себя, но потом вдруг картинка пропадает, и все возвращается на круги своя. В нем поучаствовали уже Екатерина Климова, Ольга Бузова и множество других знаменитостей. Вслед за ними повеселилась и внучка Пугачевой, 8-летняя Клава Земцова.

Младшая наследница Орбакайте вооружилась тряпкой, распылителем и начала мыть зеркало. В какой-то момент в отражении вместо девочки в розовой футболке появилась другая, в черной футболке и с кошачьими ушками на голове.

«Волшебство!», «Крутышка», «Эта магия всегда работает!» — написали в комментариях подписчики.

Кстати, не так давно мама Клавы, Кристина Орбакайте, призналась, что характером дочурка пошла в свою легендарную бабушку Аллу Пугачеву. Сама Примадонна ласково называет девочку «моя капелька» и проявляет чуткий интерес к успехам и увлечениям своей внучки.