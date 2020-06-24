«Заказ выполнен, мальчики»: Чехова в бикини сверкнула аппетитными формами

Известная телеведущая Анфиса Чехова отправилась на отдых в Сочи. Там эффектная брюнетка поселилась в одном из отелей, оказавшись соседкой Леры Кудрявцевой. Вместе девушки уже успели провести не один приятный вечер, а также сходили на пляж.

Накануне Анфиса Чехова показала себя в эффектном облегающем платье миди, подчеркнувшем ее изящные формы. А на этот раз инстадива просто взорвала свой Instagram, запостив свое фото в бикини. Она выбрала для съемок территорию бассейна и позировала в ярком кислотного цвета оранжевом купальнике.

«Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики», — подписала свое фото Чехова.

В комментариях случился настоящий взрыв эмоций. Причем не только мальчики, но и девочки усыпали свою любимицу комплиментами.

«Фото огонь, красивое место, и бассейн», «Вы красавица. Настоящая женщина», «Анфиса, супер! Прекрасная фотография! Девочкам тоже нравится», «Шикарно», «Огонь фигура», «Очень красивая», — пишут люди.

Кстати, в этом летнем сезоне Чехова — не первая, кто похвастался своей фигурой в купальнике. Уже открыли купальный сезон актрисы Анна Банщикова, Марина Александрова и супруга Никиты Преснякова — модель Алена Краснова.