«Секс и сюрпризы»: бывший муж Бледанс рассказал, на чем держались его отношения с актрисой

Брак Эвелины Бледанс и Александра Семина был одним из самых ярких в мире отечественного шоу-бизнеса. Пара на публике всегда демонстрировала идиллию, поэтому новость о том, что их союз распадается, прозвучала словно гром среди ясного неба.

В 2017 году они разошлись официально, артистка объяснила их разлад неприятием супруга ее звездного положения. Мужчине не нравилось, что его благоверная всегда под прицелом теле- и фотокамер и жить им приходится немного напоказ. Это сильно удивило звезду, ведь Александр знал, на ком женится. Бледанс не скрывала, что с трудом перенесла расставание.

К счастью, супругам удалось сохранить нормальные отношения после развода и не ущемить их общего сына Семена в родительской любви. Его папа тоже занимается с ребенком и даже ведет от его имени личный блог в Instagram.

Сейчас экс-супруг Эвелины счастлив в браке с Мариной Ментусовой (расписались в декабре 2019 года) и воспитывает 4-месячную дочь Веру. В программе «Развод» на ТВЦ он вспомнил свои отношения с Эвелиной, признав, что они были очень страстными и запоминающимися.