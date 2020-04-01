«С днем рождения!»: бывший муж Бледанс показал новорожденного сына

Восемь лет назад у Александра Семина и актрисы родился сын Семен.

Восемь лет назад 1 апреля у актрисы Эвелины Бледанс и продюсера Александра Семина появился на свет сын Сема. Пара с 2017 года не живет вместе, однако малыш связал их навечно. Мальчик растет в родительской любви, ласке и заботе.

Мама проводит с ним все свободное время, а папа даже ведет специальный блог в Instagram, рассказывая о ребенке с синдромом Дауна, благодаря этим записям многие люди переосмыслили свое отношение к особенным детям и их родителям.

Очередная запись на страничке Семена вызвала настоящую волну умиления. Бывший муж Эвелины в честь дня рождения их малыша опубликовал фото наследника, сделанное практически сразу после его рождения.

«Сема 8 лет назад на этой фотке такой все-таки Сема. С днем рождения пухлощекого большеглаза!» — подписал он кадр.

Отметим, что в настоящий момент у Александра появилась на свет еще и дочь Вера. Девочка родилась в феврале этого года от второй супруги Марины Ментусовой, с которой он расписался в декабре 2019-го.