Асмус в белом костюме с вертикальной полоской погадала на кофейной гуще

Известная актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов сообщили поклонникам печальную новость. Они объявили о разводе, одновременно объявив о расставании на своих страничках в Instagram. В браке артисты прожили 8 лет и теперь расстаются «без грязи, с большим уважением друг к другу».

Асмус не стала закрывать свои комментарии в отличие от своего пока еще официального супруга. И в новой публикации, сделанной как ни в чем не бывало, спустя сутки после объявления о разводе, предстала перед фолловерами в стильном белом брючном костюме в вертикальную полоску. Звезда держала в руках кружку и написала:

«Гадаю на кофейной гуще», — гласит подпись под фотографией.

Поклонники недоуменно заметили, что для Асмус выглядит радостно и счастливо, и стали предполагать, что у актрисы уже есть замена Харламову.

«На следующего мужа?», «На нового жениха?», «Кто будет следующим?», «Судя по улыбке, все будет хорошо», «Любовь грядет», «Радостная», «Ты очень красивая, все у тебя будет хорошо, зачем тут гадать», — подписали под снимком некоторые.

В то же время, Харламов на своей странице высмеял догадки, которые появились в Сети в связи с их с Асмус разводом. Напомним, вместе Асмус и Харламов прожили 8 лет. У пары за это время появилась дочь Настя, которой уже 6 лет.