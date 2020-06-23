«Любой железной леди нужен мужчина»: Орбакайте заговорила о своем союзе с третьим мужем

По словам певицы, в определенный момент у каждой женщины после тридцати лет возникает мысль — «я такая крутая, мне никто не нужен». Обычно к этому времени, как говорит артистка, дети уже вырастают, появляется время на себя и определенная стабильность. Однако Кристина не сомневается, что любой пусть даже сильной и независимой девушке нужен рядом человек, который сможет стать для нее необходимой поддержкой, надежным тылом и опорой. Так, к примеру, познакомившись со своим третьим супругом, Орбакайте смогла не только обзавестись спутником жизни, но и передать возлюбленному часть своих обязательств. Как говорит певица, если рядом есть надежное плечо, то часть головы освобождается — да и дышать становится легче.

«Любой железной леди с волевым характером нужен мужчина», — приводит «ОК!» слова Кристины Орбакайте.

По словам певицы, ее муж далек от мира шоу-бизнеса и ему абсолютно чужды все эти истории с пиаром и хайпом. Кристина уточнила, что Земцову было тяжеловато влиться в ее жизнь. Он не мог привыкнуть к такому вниманию прессы и журналистов, для Михаила все это было в новинку. Разумеется, избранник Орбакайте понимал, что все эти истории всего навсего издержки ее творческой профессии.

Поп-дива уточнила, что всегда ощущала себя сильной и независимой женщиной. Были времена, когда Кристина одна воспитывала двоих сыновей и ей приходилось давать по двадцать концертов в месяц. Об этом знаменитость также рассказывала в интервью. При этом занимаясь своей карьерой, Орбакайте думала и о том, что ей не хочется «сидеть на шее у мамы». Свое творчество, запись новых песен, съемки в кино и репетиции в театре приносили ей не только финансовую стабильность, но и определенную радость от самореализации.