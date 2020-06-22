«Аварии стали его преследовать»: мама покойного Децла рассказала о ДТП с участием сына

Децл, также известный как Кирилл Толмацкий, стал символом начала 2000-х годов. Под песни юного артиста отрывалась молодежь. В какой-то момент он стал очень популярен. Никто не ожидал, что рэпер умрет в расцвете лет. Трагедия произошла в феврале 2019 года в Ижевске. Кирилл внезапно упал. Врачи, прибывшие на помощь, не смогли его спасти. У звезды остался сын Меркурий Антоний Иоанн, которому сейчас 15 лет. До сих пор тяжело переживают утрату и родители артиста.

Известно, что отец Децла Александр помогал ему в начале карьеры, но потом сын перестал с ним общаться. А вот с матерью Ириной Толмацкой рэпер был очень близок. Недавно женщина выпустила мемуары о погибшем сыне. Она вспомнила эпизоды из его детства, о том, как артист страдал из-за славы. По словам Ирины, усталость от повседневного быта и славы однажды привела к страшному ДТП. Тогда рэпер так испугался, что потом еще долго не садился за руль.

«Конечно, усталость накопилась колоссальная. Несколько раз Кирилл засыпал за рулем. Он прекрасно водил, однако аварии стали его преследовать. После того как половину «Мазды» убило трамваем, долго вообще не садился за руль. Перемещался на такси, гироскутере, пешком. Потом стал водить, но дозированно — по городу», — поделилась мама Децла.

Она также рассказала, что ее сын постоянно был окружен вниманием, поэтому даже в магазин сходить или поесть в кафе спокойно не мог. При этом Кирилл так и не стал меркантильным. Он до последнего был добрым и отзывчивым, хоть иногда благие дела выходили ему боком, пишет «СтарХит».