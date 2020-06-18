Больше не похож на отца: 15-летний сын Децла сбрил дреды и покрасил волосы

Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, был известным рэп-исполнителем. Под его треки выросли те, чью подростковые годы пришлись на 2000-е годы. В 2019 году артист в возрасте 35 лет внезапно скончался. Он находился в клубе в Ижевске, когда ему стало плохо. Близкие до сих пор тяжело переживают утрату. Его отец Алексей Толмацкий помогал ему в начале карьеры, а потом рэпер перестал общаться с папой. У звезды остался сын Меркурий Антоний Иоанн, которого он очень любил.

За мальчиком теперь приглядывает мама Юлия Киселева. Она опекает подростка. Раньше юноша носил дреды, как папа. Поклонники отмечали, что он растет копией Децла. Но недавно он изменил прическу. И на новом фото, которым мальчик поделился в соцсети, сын Толмацкого позировал с новой стрижкой. Теперь его голову украшают короткие волосы, которые парень покрасил в платиновый цвет.

А накануне Меркурию исполнилось 15 лет. В честь дня рождения его мама опубликовала несколько новых фото с именинником. Как оказалось, мальчик любит экспериментировать с имиджем. Еще недавно у него были темные волосы. Юлия обратилась к нему с поздравлениями и напутственными словами.

Поклонники заявили, что теперь у мальчика меньше сходства с отцом, но зато он стал похож на маму. Вместе с родительницей подросток много путешествует.